Börßum, 13.12.23, 23:40 Uhr Vermisster 12-jähriger Junge wohlauf Bei der Polizei wurde am späten Mittwochabend ein 12-jähriger Junge als vermisst gemeldet, welcher zuletzt gegen 18:43 Uhr in Börßum gesehen worden sei.

Wolfenbüttel (ots) - Er sei zuvor mit dem Zug von Wolfenbüttel nach Schladen unterwegs gewesen. Die Suchmaßnahmen wurden mit einem hohen Kräfteaufkommen durchgeführt.

Eine Anwohnerin erkannte den Jungen am heutigen Tage gegen 12:10 Uhr in Börßum und alarmierte die Polizei. Er konnte wohlauf in die Obhut der Eltern übergeben werden.



Einbruch in Einfamilienhaus



Wolfenbüttel, Anton-Ulrich-Straße, 13.12.23, 19:30 Uhr



Zwei unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe des Einfamilienhauses ein und gelangten so in die Innenräume. Zu möglichem Diebesgut und der Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Täter konnten durch Zeugen bei der Flucht beobachtet werden. Diese waren augenscheinlich männlich und dunkel gekleidet. Die Polizei Wolfenbüttel sucht weitere Zeugen unter 05331/9330.