Feuer in Obdachlosenunterkunft Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, Obdachlosenunterkunft, 18.12.23 20:10 Uhr und 19.12.23, 02:55 Uhr Am Montagabend und in der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Obdachlosenunterkunft in Wolfenbüttel zu zwei Bränden.

Wolfenbüttel (ots) - Die Einsatzkräfte konnten in beiden Fällen das Gebäude schnellstmöglich räumen, sodass keine Personen verletzt wurden. Das Feuer konnte jeweils vollständig gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, bislang können hierzu noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 15000 EUR.



Autofahrerin weicht Wildschein aus und kommt von der Straße ab



Heiningen, L512, 19.12.23, 07:15 Uhr



Eine 57-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr am heutigen Morgen gegen 07:15 Uhr die L512 in Richtung Kl. Flöthe, als plötzlich ein Wildschwein die Straße kreuzte. Die Fahrerin versuchte dem Tier auszuweichen und kam so von der Fahrbahn ab un im angrenzenden Graben zum Stehen. Die Dame kam mit einem Rettungswagen leicht verletzt in das örtliche Krankenhaus. Zeitweise musste die L512 komplett gesperrt werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.