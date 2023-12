Pkw kommt von der Straße ab und kollidiert mit Baum Wolfenbüttel, Adersheim, Einmündung K90/K68, 26.12.23, 05:15 Uhr Am frühen Dienstagmorgen kam es an der Einmündung K68/K90 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Wolfenbüttel (ots) - Der 32-jährige Fahrer eines VW Golf beabsichtigte von der K68 nach rechts auf die K90 in Richtung Adersheim abzubiegen und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der Mann wurde schwerverletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 8000EUR geschätzt.