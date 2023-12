Täter dringen in Einfamilienhaus ein Cremlingen, OT Gardessen, Gartenstraße, 26.12.23, 13:00 - 28.12.23, 10:50 Uhr In der Gemeinde Cremlingen kam es erneut zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Wolfenbüttel (ots) - Die Täter hebelten das Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen. Dabei konnte vermutlich Schmuck und Bargeld erbeutet werden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Tat steht vermutlich im Zusammenhang zu weiteren Einbrüchen in der Gemeinde Cremlingen, über die bereits berichtet wurde.



Die Polizei Cremlingen sucht auch hier Zeugen unter 05306/932230.



Anhänger entwendet



Schöppenstedt, OT Eitzum, Hauptstraße, 28.12.23, 11:00 Uhr - 28.12.23, 21:00 Uhr



Unbekannte Diebe entwendeten einen Pkw-Anhänger, welcher vor der Wohnanschrift des Geschädigten in einer Parkbucht abgestellt war. Der Anhänger war mit einem Schloss gesichert. Angaben zur Schadenshöhe können bislang nicht gemacht werden.



Die Polizei Schöppenstedt sucht Zeugen zu dem Sachverhalt unter der 05332/946540.