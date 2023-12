Einbruch in Einfamilienwohnhaus Freitag, 01.12.2023, 13:45 Uhr bis 19:40 Uhr 38162 Cremlingen Hordorf, Osterkamp Bislang unbekannte Täter drangen in den Nachmittags.- bzw. frühen Abendstunden des 01.12.2023 gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße Osterkamp in Hordorf ein.

Wolfenbüttel (ots) - Dort wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.



Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0 oder an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



Einbruch in ein Tankstellengebäude



Freitag, 01.12.2023, 23:44 Uhr bis 23:47 Uhr

38327 Semmenstedt, An der Alten Mühle



Unbekannte Täter dringen zur Tatzeit gewaltsam in die Räume der Agravis Raiffeisentankstelle in Semmenstedt ein und entwenden Waren im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchten sie mit einem bereitstehenden PKW in bislang unbekannte Richtung.



Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



Diebstahl aus Kleingarten



Donnerstag, 30.11.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 01.12.2023, 09:30 Uhr

38315 Hornburg, Bruhlsweg, Schladen Werla



Nach gewaltsamen Öffnen einer Zugangstür zu einem Gartenhaus wird daraus ein original verpackter "Outdoor-Schrank" entwendet. Außerdem entwenden der/die u. Täter 12 Holzpfosten von einem auf dem Grundstück stehenden Zaun.



Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0 oder an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



2023 01 549 778



Diebstahl von KFZ-Kennzeichen



Mittwoch, 29.11.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 30.11.2023, 15:00 Uhr

38170 Schöppenstedt, Elmstraße



Im genannten Tatzeitraum wurden beide amtliche Kennzeichen von einem Pkw Renault Clio entwendet, der im der Elmstraße in Schöppenstedt abgestellt war.



Hinweise auf verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332 / 94654-0 oder an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



Diebstahl von mehreren KFZ-Kennzeichen



Freitag, 30.11.2023, i.d.Z.v. 21:00 Uhr bis 23:15 Uhr

38304 Wolfenbüttel, Händelstraße, Anton-Ulrich-Straße, An der Weißen Schanze, Manciniusweg



Am Freitag, 30.11. 2023, im Tatzeitraum 21:00 Uhr bis 23:15 Uhr, wurde der Polizei Wolfenbüttel der Diebstahl von einem hinteren amtlichen Kennzeichen von einem Pkw gemeldet.

Bei der Sachverhaltsaufnahme und weiteren Absuche des näheren Tatortumfeldes wurden weitere 7 Tatorte / Fahrzeuge ohne hinteres Kennzeichen festgestellt.

Strafverfahren wurden eingeleitet.



Eventuell weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu melden.



Verkehrsunfallfluchten



1. Donnerstag, 30.11.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 01.12.2023, 07:15 Uhr

38312 Börßum, Hochstraße



Im Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher einen Ford Ranger, der auf der Hochstraße in Börßum zum Parken abgestellt war, und verursachte dadurch Sachschaden an dem Pkw. Im Anschluss entfernte sich der/die Verursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.



Hinweise bitte an die Polizeistation Schladen unter 05335 / 92966-0 oder an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



2. Freitag, 01.12.2023, 05:20 Uhr bis 14:15 Uhr

38302 Wolfenbüttel, Kiefernweg



Unbekannte/r Unfallverursacher/in stößt im genannten Zeitraum, vermutlich beim Aus.-/Einparken, gegen einen ordnungsgemäß geparkten, grauen Pkw Audi Q3 und verursacht Sachschaden an diesem.

Anschließend entfernt sich der/die Verursacher/in unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331/933-0