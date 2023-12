Trunkenheit im Verkehr Samstag, 09.12.2023, 23:23 Uhr Lindener Straße Am Samstagabend, 09.12.2023, 23:23 Uhr, stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle, auf der Lindener Straße in Wolfenbüttel, bei der 35jährigen Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch fest.

Wolfenbüttel (ots) - Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille.

Die 60jährige Fahrzeughalterin saß auf dem Beifahrersitz. Diese hatte sich von einer Weihnachtsfeier abholen lassen, da sie etwas getrunken hatte.



Der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Störung öffentlicher Betriebe



Freitag, 08.12.2023, 12:00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 08:45 Uhr

B79 zwischen Wittmer und Remlingen



Im Tatzeitraum beschmierten bislang unbekannte Täterschaft die Scheiben der dort aufgestellten, stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Hinweise bitte an die Polizeistation Schöppenstedt unter 05332/94654-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



Sachbeschädigung durch Graffiti



Freitag, 08.12.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 09:40 Uhr

38315 Schladen Manfred-Leeker-Ring und Grünstraße



Unbekannte Täterschaft beschmierte im genannten Tatzeitraum die Hausfassade eines Wohnhauses in der Grünstraße sowie die Haustür eines Wohnhauses im Manfred-Leeker-Ring in Schladen mit einem schwarzen Permanentmarker. Die jeweiligen Schriftzüge waren bis zu 35cm groß.



Hinweise bitte an die Polizeistation Schladen unter 05335/92966-0 oder das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.



Diebstahl eines Tannenbaumes



Sonntag, 10.12.2023, 04:30 Uhr

38300 Wolfenbüttel, Harztorwall



Am frühen Sonntagmorgen, 10.12.2023, 04:30 Uhr, fielen der Besatzung eines Funkstreifenwagens zwei Männer (35 und 32) auf, die einen 2,5m - 3m langen Tannenbaum geschultert hatten.

Bei entdecken des Funkstreifenwagens legten sie den Baum ab und versuchten, sich zu entfernen.

Sie konnten jedoch von den Polizeibeamten angehalten werden. Auf Befragen gaben sie an, den Baum gefunden zu haben und diesen mitnehmen zu wollen.



Ein Strafverfahren wegen des Diebstahls wurde eingeleitet.