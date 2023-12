Umzug des Polizeikommissariats Peine

Peine (ots) - Ab Montag, dem 11.12.2023, wird der Umzug der Polizei Peine in ein neues Gebäude erfolgen.

Ab diesem Tag lautet die postalische Anschrift



Woltorfer Straße 76A



31224 Peine



Der faktische Umzug der gesamten Belegschaft des Kommissariats in Peine wird dann sukzessive erfolgen, sodass spätestens ab Freitag, 14.12.2023, sämtliche Dienstzweige an der Woltorfer Straße erreichbar sein werden. Der Umzug ist so geplant, dass alle Dienstbereiche erreichbar und arbeitsfähig sind. Die Telefonanlage wird komplett auf das neue Gebäude umgeschaltet, sodass sich an der telefonischen Erreichbarkeit der Polizei in Peine nichts ändert.