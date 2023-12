Einbruchdiebstahl auf Firmengelände Freitag, 15.12.2023, 22:00 Uhr 31226 Peine, Werner-Nordmeyer-Straße Am Freitagabend verschafften sich mehrere unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Werner-Nordmeyer-Straße in Peine.

Peine (ots) - Nachdem zunächst die Umzäunung des Geländes durchschnitten und eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde, betraten die Täter schließlich den Gebäudekomplex. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Täter entfernten sich nach Tatbegehung unerkannt von der Örtlichkeit.



Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus



Freitag, 15.12.2023, 14:00 - 19:00 Uhr



31241 Ilsede, Bruchweg



Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Scheibe einer Nebeneingangstür Zutritt in ein Einfamilienhaus am Bruchweg in Klein Ilsede. Die Tat ereignete sich in den Nachmittagsstunden oder am frühen Abend des vergangenen Freitages.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Tatortes festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 9990 zu melden.



Fahrt unter Alkoholeinfluss



Freitag, 15.12.2023, 18:00 Uhr



31224 Peine, Sedanstraße



Am Freitagabend wurde ein 44-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot in der Sedanstraße in Peine durch eine Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten stellten während der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Es wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt vorläufig untersagt.