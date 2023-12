Einbruch in Firma in Peine Vermutlich in der Nacht vom 18.12. auf den 19.12.

Peine (ots) - ist in eine Firma im Peiner Lehmkuhlenweg eingebrochen worden.

Gegen 05:40 Uhr am 19.12. stellte ein Mitarbeiter der Firma fest, dass die Grundstücksumzäunung aufgeschnitten und eine Stahltür aufgehebelt worden ist.

Im Gebäude sind mehrere Räume betreten und letztendlich eine geringe Bargeldsumme gestohlen worden.