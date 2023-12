Auto durch verlorenen Holzbalken beschädigt

Peine (ots) - Am 20.12. gegen 12:00 Uhr ist der Seat einer 43-jährigen Frau bei Gadenstedt beschädigt worden.

Die Fahrerin war auf der B444 in Richtung Groß Ilsede unterwegs, als ein entgegenkommender Transporter einen Holzbalken von der Ladefläche verlor. Der Balken fiel vor den Seat, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, wobei das Auto leicht beschädigt wurde.

Der Transporter entfernte sich vom Unfallort. Bei dem Transporter handelte es sich um einen Pritschenwagen, eine nähere Beschreibung war bislang nicht möglich.

Weitere Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ilsede unter 05172 37075-0.