Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots) - 22, 38300 Wolfenbüttel



Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom

Samstag, 16. Dezember 2023:



WF-Wendessen und Schöppenstedt - zwei Einbruchdiebstähle aus Einfamilienhäuser:

In den Äckern und Harzblick

Freitag, 15.12.2023 - zwischen 13:00 Uhr und 17:50 Uhr und zwischen 17:20 Uhr und 19:45 Uhr



Im genannten Zeitraum kam es einmal im Stadtgebiet sowie einmal im Landkreis Wolfenbüttel zu zwei Einbrüchen in EFH.

Es wurde jeweils durch aufhebeln von Terrassentür oder Fenster in das Gebäude gelangt.

Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht.

Es wurde Diebesgut in zur Zeit noch unbekannter Höhe erlangt.



Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331/933-0