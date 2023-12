Der 30-Jährige fuhr kurz nach 6.30 Uhr mit seinem VW auf der Straße von Alleshausen in Richtung Seekirch.

Ulm (ots) - Kurz nach Ortsausgang Alleshausen in der Hauptstraße war eine 15-Jährige mit ihrem Zweirad unterwegs. Der Autofahrer fuhr hinter der Bikerin und gab offenbar nicht acht. Denn der 30-Jährige erkannte die Jugendliche bei Dämmerung und Nebel wohl zu spät und fuhr dem Roller hinten auf. Dabei zog sich die 15-Jährige Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei Riedlingen ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Sachschaden am Auto und Roller auf mehrere hundert Euro.



Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.



++++2518117 (JS)



