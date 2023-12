Am Freitagabend, gegen 21:48 Uhr, kam es in der Schulstraße in Bad Schussenried aus bislang nicht geklärter Ursache zum Brand eines Wohnhauses.

Ulm (ots) - Personen meldeten über Notruf das Feuer. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es in dem besagten Haus im Obergeschoss brannte und die Flammen bereits auf den Dachstuhl übergegriffen hatten. Ein schlafender Bewohner im Erdgeschoss konnte rechtzeitig durch Klopfen geweckt und in Sicherheit gebracht werden. Ein 74-Jähriger Mann aus der Wohnung im Obergeschoss konnte erst durch die Feuerwehr unter Einsatz von Atemschutz geborgen werden. Er zog sich schwere Verbrennungen am Oberkörper sowie eine Rauchvergiftung zu. Zur weiteren Behandlung musste der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.



Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 400 000 Euro.



Wie es zur Brandentstehung kam, wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.



Zum Einsatz kamen neben der Polizei die Feuerwehren aus Bad Schussenried, Bad Buchau und Biberach mit insgesamt 80 Mann. Der Rettungsdienst war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.



