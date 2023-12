Ein 50-Jähriger fuhr gegen 18.15 Uhr von der Straße Fünf Linden kommend in den Kreisverkehr zur B312/ Riedlinger Straße ein.

Ulm (ots) - Dabei achtete er wohl nicht auf die Vorfahrt eines 72-Jährigen. Der fuhr bereits mit seinem Mercedes im Kreisel und hatte Vorfahrt. Der Peugeot des mutmaßlichen Unfallverursachers stieß mit dem Mercedes des Seniors zusammen. Während der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol bei dem 50-Jährigen. Ein Test bestätigte, dass der Mann deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Dort nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach schätzt den Sachschaden am Mercedes auf ca. 3.000 Euro, den am Peugeot auf rund 500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Mit dem Peugeot durfte der Mann allerdings nicht mehr weiterfahren. Denn seinen Führerschein musste er abgeben. Auf den 50-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.



Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.



