Gegen 22.30 Uhr war der 18-Jährige mit seinem Auto in der Hubertus-Liebrecht-Straße unterwegs.

Ulm (ots) - Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den 18-Jährigen. Der hatte sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.



Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111