Der Unfall ereignete sich gegen 9.55 Uhr.

Ulm (ots) - Der 68-jährige VW-Fahrer bog von der Saulgauer Straße kommend nach links in die Kolpingstraße ab. Von rechts kam eine 79-Jährige mit ihrem Opel und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 4.000 Euro, am Opel auf 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.



