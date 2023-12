Der 40-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr auf der B312 von Biberach in Richtung Riedlingen.

Ulm (ots) - Auf Höhe Flugplatz im Bereich einer langgezogenen Linkskurve übermannte den Fahrer des Klein-Lkw wohl der Sekundenschlaf. Dabei geriet er auf die Gegenspur. Dort war eine 63-jährige Autofahrerin unterwegs. Die konnte noch nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch streifen sich die beiden Fahrzeuge. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden an den noch fahrbereiten Fahrzeugen auf mehrere tausend Euro. Gegenüber der Polizei gab der 40-Jährige an, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Denn ein Test verlief positiv, weshalb ihm in einer Klinik Blut abgenommen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein einbehalten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.



