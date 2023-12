Am Sonntag wurde gegen 01.00 Uhr der Biberacher Polizei mitgeteilt, dass sich in der Consulentengasse zwei verletzte männliche Personen befinden.

Ulm (ots) - Beim Eintreffen der Streife konnten ein 34-Jähriger und ein 42-Jähriger mit diversen Blessuren festgestellt werden. Die beiden Männer konnten allerdings auf Grund ihrer enormen Promille-Werte nicht sagen, wie und durch wen es zu diesen Verletzungen kam. Ein Zeuge gab dann gegenüber der Polizei an, dass die beiden Männer sich mit zwei eher jugendlichen Personen gestritten hätten. Die Polizei in Biberach ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise dem Polizeirevier Biberach unter der Nummer: 073514470 zu geben.



+++++++++++++++++++++ 2464852



