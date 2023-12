Der Unfall ereignete sich um 16.40 Uhr auf der B30 auf Höhe Appendorf.

Ulm (ots) - Der 86-Jährige fuhr mit seinem Skoda auf die B30 auf und übersah wohl den Mercedes Sprinter eines 56-Jährigen. An dem Sprinter befand sich noch ein Anhänger. Der Fahrer des Gespanns erkannte die Situation und versuchte noch nach links auszuweichen. Allerdings stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen und am Skoda wurde der Außenspiegel abgerissen. Am Mercedes entstand kein Schaden. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.



++++2542961(TH)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111