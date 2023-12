Der Verkehrsunfall ereignete sich um 18.20 Uhr, so die Polizei.

Ulm (ots) - Zu dieser Zeit fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Citroen im Ortsteil Unteressendorf in der Biberacher Straße. Er bog in die B30 ein und achtete dabei nicht auf den Honda eines 53-Jährigen. Der war in Richtung Biberach unterwegs. Der Hondafahrer bremste sein Auto noch ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Citroen nicht mehr verhindern. Er prallte in das Heck des Citroen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Citroen von der Straße geschleudert und kam in einem neben der Straße verlaufenden Bach zum Stehen. Die Feuerwehr Unteressendorf war vor Ort und barg den Pkw. Der war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderung. Um 20 Uhr war die Strecke wieder komplett frei. Die Polizei schätzt den Schaden am Citroen auf ca. 6.000 Euro, den am Honda auf rund 8.000 Euro.



++++1830462(TH)



