Drei Verletzte gab es am Samstag gegen 17.50 Uhr im Bereich Gammertinger Straße Ecke Goehtestraße.

Ulm (ots) - Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Gammertinger Straße aus Pflummern kommend und wollte nach links in die Goehtestraße abbiegen. Hierbei übersah sie den Toyota eines 36-Jährigen, der in Richtung Pflummern fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 35-jährige Mitfahrerin im Toyota, sowie die 30-jährige Skodafahrerin und ihr 36-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die 30-jährige Skodafahrerin sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.



