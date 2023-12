Der weiße VW stand zwischen 15 Uhr und 16 Uhr auf einem Wanderparkplatz im Ortsteil Zwiefaltendorf.

Ulm (ots) - Der befindet sich im Bereich der Von-Speth-Straße am Donauradweg. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein Unbekannter die Beifahrertür. Es konnten mehrere ca. 30 cm lange Kratzer festgestellt werden. Die Polizei Riedlingen hat die Anzeige aufgenommen und schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf rund 2.500 Euro.



Die Polizei informiert: Eine Sachbeschädigung ist keine Bagatelle. Zeugen werden von der Polizei ermutigt, Hinweise zu geben. So kann die Polizei zeitnah einschreiten, und Eigentümern zu ihrem Recht verhelfen.



++++2403938



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111