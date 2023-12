Kurz nach 16.45 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Audi auf der Bundesstraße 465 von Ingerkingen in Richtung Biberach unterwegs.

Ulm (ots) - In der Alten Biberacher Straße fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Seat. Die bog an der Einmündung in die B465 ein. Auf die Vorfahrt der von rechts kommenden Audifahrerin hatte die 59-Jährige nicht geachtet. Die 19-Jährige bremste noch und versuchte auszuweichen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde die 59-Jährige im Seat und die 20 Jahre alte Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Die Frauen wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B465 bis gegen 18.15 Uhr voll gesperrt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 25.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Schemmerhofen war mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.



++++2546412(TH)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111