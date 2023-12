Der Unfall ereignete sich um 7.30 Uhr.

Ulm (ots) - Der 40-jährige Fahrer eines Skoda fuhr in der Bußmannshauser Straße. Er bog nach links in die Landstraße. Dort fuhr ein Linienbus. Dessen 41-jähriger Fahrer hatte Vorfahrt. Der Fahrer des Skoda hatte wohl den Bus übersehen und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Der Skoda fuhr in die linke Seite des Setra. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf jeweils 4.000 Euro.



++++2422228 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111