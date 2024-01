Gegen 11.10 Uhr war ein 22-Jähriger auf der K7568 von Füramoos in Richtung Dietenwengen unterwegs.

Ulm (ots) - Da der Mann wohl zu schnell in einer Linkskurve fuhr, verlor er die Kontrolle über seinen Renault. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern und kam anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem VW eines 33-Jährigen. In diesem Fahrzeug befand sich seine 31-jährige Mitfahrerin sowie ein 2-jähriges Kind. Der Fahrer des VW hatte vergeblich versucht, den Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Renault wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde hierbei schwer verletzt. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht, seine 31-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Das Kind blieb unverletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Kliniken verbracht. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Die Feuerwehren aus Eberhardzell und Füramoos waren mit fünf Fahrzeugen und 33 Personen im Einsatz. Die Strecke war während der Unfallaufnahme bis ca. 13.00 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf ca. 4.000 Euro.



++++ 0008841



