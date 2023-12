Gegen 12.15 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Lkw von Ahlen in Richtung Uttenweiler.

Ulm (ots) - In einer Rechtskurve kam ihm ein Laster entgegen. Der fuhr in Richtung Ahlen. Der Lkw mit Abrollcontainer soll wohl zu weit auf die Gegenfahrspur geraten sein. Die Fahrzeuge prallten mit den Außenspiegeln aneinander. Durch den einklappenden Spiegel zersprang die Seitenscheibe an der Fahrertür des Scania. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Der unbekannte Fahrer des Lkw mit weißem Führerhaus fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. Den sucht nun die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) und hofft auf Zeugenhinweise. An den Scania mit Spezialaufbau entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.



++++2435320 (JS)



