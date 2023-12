Gegen 15.20 Uhr parkte der 60-Jährige seinen BMW im Fichtenweg.

Ulm (ots) - Er stieg aus. Nach wenigen Sekunden machte sich das Fahrzeug auf der schneebedeckten Gefällstrecke selbständig. Das Fahrzeug rutschte langsam den Fichtenweg abwärts. Das versuchten der 60-Jährige und ein Zeuge zu verhindern. Die Männer stemmten sich gegen die Front des rutschenden Autos. Allerdings hatte sie das Gewicht wohl unterschätzt. Der 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde zwischen seinem BMW und einem geparkten VW eingeklemmt. Rettungskräften gelang es , das Auto zu bewegen und den eingeklemmten Mann zu befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden. Den schätzt die Polizei am BMW auf ca. 200 Euro. Die Höhe des Schadens am VW ist noch unklar.



++++2414345 (JS)



