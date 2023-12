Der Diebstahl ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr in der Mozartstraße.

Ulm (ots) - Die Besitzerin hatte ihr Zweirad dort neben einem Verkaufsstand geparkt. Sie hatte das Fahrzeug allerdings nicht gesichert. Das erkannte wohl der Täter und schob das Gefährt über den Parkplatz. Dabei wurde der jugendliche Täter beobachtet. Ein Zeuge und die Polizei fahndeten nach dem Peugeot Motorroller. Sie konnten den Dieb nicht mehr feststellen. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 13 Jahre alten Jungen mit sehr schmächtiger Statur handeln. Er hatte kurze blonde Haare und trug eine dunkle Jacke. Der Polizeiposten Donzdorf (Tel. 07162/910310) hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem blauen Peugeot Roller ist das Versicherungskennzeichen 537KJA angebracht. An dem älteren Modell ist der Frontscheinwerfer defekt. Deshalb ist ein auffälliges graues Lichtband mit Klebeband an der Front befestigt ist. Weiterhin ist ein auffälliges grünes Hundehalsband an dem Kleinkraftrad montiert. Zur Tatzeit hielt sich noch ein weiterer Jugendlicher an dem Verkaufsstand auf. Der Junge rief dem Rollerdieb wohl noch etwas zu. Auch den Jugendlichen sucht die Polizei. Der ist ca. 14 Jahre alt und hat dunkle kurze Haare. Der Junge ist 170 cm groß und mit normaler Statur.



++++2401269 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111