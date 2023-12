Zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen herrschte gegen 12.30 Uhr starker Reiseverkehr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart.

Ulm (ots) - Der Verkehr stockte immer wieder und mehrere Fahrzeuge mussten auf dem linken der zwei Fahrstreifen teilweise bis zum Stillstand abbremsen. Bei km 154, Höhe Drackenstein, erkannte eine 53-Jährige die Situation und bremste ab. Auch eine nachfolgende 37-Jährige bremste. Nicht so ein 61-Jähriger. Der krachte mit seinem Mercedes in das Heck des vor ihm stehenden Renault. Der wurde wiederum auf einen weiteren Renault geschoben. Auch drei nachfolgende Fahrzeuge waren bei der Karambolage mitbeteiligt. Denn wegen der Auffahrunfälle bremste ein 37-Jähriger ab und ließ seinen Peugeot ausrollen. Den Abstand zu den Vorausrollenden hatte eine 40-Jährige wohl falsch eingeschätzt und stieß mit ihrem Ford in das Heck des Peugeot. Eine weitere Beteiligte, eine 49-Jährige, krachte in die stehenden Fahrzeuge. Glücklicherweise zogen sich die Insassen bei den teils heftigen Zusammenstößen nur leichte Verletzungen zu. Insgesamt vier Personen, darunter zwei Mitfahrerinnen, kamen vorsorglich mit mehreren Rettungswagen in umliegende Kliniken.



Mehrere Abschleppdienste waren zur Bergung der Fahrzeuge im Einsatz. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den sechs Fahrzeugen auf rund 84.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war der Drackensteiner Hang halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich zwischen Merklingen und Mühlhausen ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 16 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.



++++2573683 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111