Kurz nach 9 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei Männer in einem Geschäft in der Neuwiesenstraße mehrere Waren in ihre Rucksäcke steckten.

Ulm (ots) - An der Kasse bezahlten sie diese nicht. Nach dem Kassenbereich sprach sie die beiden 31 und 50 Jahre alten Männer darauf an. Der Ältere reagierte nicht wie beabsichtigt und wollte das Geschäft mit dem Rucksack verlassen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Die Zeugin hielt den Mann wohl am Arm fest. Der konnte sich aber losreißen. Während der 31-Jährige mit einer geballten Faust in drohender Haltung auf die Zeugin einwirkte, kam ihr ein weiterer Zeuge zu Hilfe und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten konnten die beiden Angestellten den 50-Jährigen festhalten und an der Flucht hindern. Dem 31-Jährigen gelang allerdings die Flucht. Der konnte dank der guten Personenbeschreibung wenig später in unmittelbarer Nähe durch eine Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er noch in seinem Rucksack. Verletzt wurde nach bisherigem Ermittlungsstand niemand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommen nun Anzeigen zu.



++++2569897



