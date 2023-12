Von Dienstag auf Mittwoch besprühten Unbekannte die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage.

Ulm (ots) - Die steht im Stadtteil Eybach in der von Degenfeld-Straße am Ortsausgang in Richtung Geislingen. Mit schwarzer Farbe hinterließen sie ihre Schriftzüge auf dem Blitzer. Dadurch entstand ein Schaden von mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt und such nun auch Zeugen, die verdächtige Personen an dem Blitzer zwischen 11.30 Uhr und 9 Uhr gesehen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Geislingen unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden.



++++2570777 (JS)



