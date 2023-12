Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an der Unfallörtlichkeit im Rahmen von Wartungsarbeiten nicht funktionsfähig.

Ulm (ots) - Somit galten die dort befindlichen Verkehrszeichen und Vorfahrtregelungen. Kurz nach 11 Uhr fuhr der 40-Jährige auf der B466 in Richtung Sternplatz. Den wollte er geradeaus in Richtung Springstraße überqueren. Dabei missachtete der Fahrer des VW Tiguan die Vorfahrt des in Richtung Göppingen fahrenden Opel Corsa. Die beiden Autos prallten zusammen und stießen noch mit einem ordnungsgemäß stehenden Hyundai zusammen. Der 40-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Durch den Unfall kam es kurzzeitig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Nachdem die drei Autos abgeschleppt waren, entspannte sich die Verkehrssituation wieder.



+++++++ 24038877 (BK)



Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111