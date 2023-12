Laut Polizeiangaben sei der Täter zwischen Samstag 10 Uhr und Mittwoch 14.45 Uhr am Werk gewesen.

Ulm (ots) - In diesem Zeitraum habe der Unbekannte an einem Haus in der Hohensteinstraße ein Kellerfenster aufgehebelt und sei eingestiegen. Im Inneren habe er mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob er fündig wurde, muss noch ermittelt werden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei Göppingen unter der Tel. 07161/632360 entgegen.



Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.



++++2576584 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111