Der Unfall ereignete sich gegen 18:49 Uhr.

Ulm (ots) - Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Opel die Jahnstraße in Richtung Heininger Straße. Auf Höhe der Aral Tankstelle überquerte ein 78-Jähriger Fußgänger die Straße. Dies erkannte der Opelfahrer so spät, dass ihm ein rechtzeitiges Anhalten nicht mehr möglich war. Er erfasste den 78-Jährigen frontal. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 22-Jährige Opelfahrer blieb unverletzt. An seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen.



