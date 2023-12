Um 13.40 Uhr fuhr eine Seniorin mit ihrem Ford in der Badstraße in Richtung Bad Boll.

Ulm (ots) - Dort befand sich ein Getränkelaster. Der führte gerade Verladearbeiten durch und hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet. Den stehenden Lkw bemerkte die Seniorin wohl zu spät und fuhr in das Heck des MAN. Bei dem heftigen Aufprall lösten im Ford die Airbags aus. Die Seniorin zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an dem total beschädigten Ford schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro, den am MAN auf rund 500 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.



++++2546190(TH)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111