Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr hatte die Polizei auf der Tank und Rastanlage Gruibingen eine Kontrollstelle eingerichtet.

Ulm (ots) - Neben den erfahrenen Kontrollbeamten war eine Lehrgangsklasse der Hochschule der Polizei aus Böblingen angereist. Die etwa 30 Teilnehmer des Speziallehrgangs für angehende Verkehrspolizisten, hatten die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen unter fachkundiger Anleitung in der Praxis umzusetzen. Insgesamt wurden 19 Laster genauer unter die Lupe genommen. Davon mussten von der Polizei 13 Laster beanstandet werden. Ein Teil der Verstöße war nicht so gravierend und die Fahrer kamen mit mündlichen Verwarnungen und der Aufforderung, den Mangel umgehend zu beheben, davon. Bei anderen Lastern stellte die Polizei teils gravierende Mängel fest und über 6.500 Euro an Sicherheitsleistungen mussten die Brummi Fahrer bezahlen. Ein niederländischer Lkw musste wegen zu vieler technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen werden.



