Am frühen Samstag Morgen kam es in der westlichen Ortsmitte von Hattenhofen zu einem Gebäudebrand.

Ulm (ots) - Nachbarn informierten kurz nach zwei Uhr die Rettungsleitstelle Göppingen und berichteten von einem Brand in einem leerstehenden ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudekomplex.



Bis zum Eintreffen der Feuerwehr standen große Teile des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das rund 100 Jahre alte Gebäude nicht mehr retten, es brannte bis auf die Grundmauern ab.



Der Gebäudeschaden wird aufgrund eines vorhandenen Gebäudegutachtens von den Eigentümern auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag beziffert.



Die Feuerwehr aus Hattenhofen ist aktuell noch mit Nachlöscharbeiten vor Ort betraut, die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache sind am Laufen.



Personen wurden nicht verletzt.



Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Uhingen, Tel.-Nr. 07161-93810, erbeten.



+++

Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (UHä.) - 2555191

email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de