Mit einem falschen Gewinnversprechen wurde eine Seniorin in den vergangenen Tagen kontaktiert.

Ulm (ots) - In einem Telefonat wurde ihr mitgeteilt, dass sie mehrere Gutscheine im Wert von rund 4.000 Euro gewonnen hätte. Damit sie den Gewinn erhalten könnte, müsste sie zuerst ihre Kontodaten angeben. Die Seniorin schenkte dem unbekannten Anrufer Glauben und gab ihre IBAN preis. Nach dem die Frau aufgelegt hatte, kamen ihr Zweifel. Ein Rückruf scheiterte, denn die angezeigte Telefonnummer war nicht vergeben. Zu einer Gutschrift der 4.000 Euro kam es nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Seniorin kein finanzieller Schaden entstanden. Die Polizei Geislignen hat die Ermittlungen aufgenommen.



Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel "Gebühren" zu bezahlen.



Daher rät die Polizei:



- Seien Sie misstrauisch, wenn Gewinnauszahlungen mit Gebühren



verbunden sind.



- Überlegen Sie, ob Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel



teilgenommen haben.



- Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein.

- Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in



Ihrem Telefon angezeigt wird.



- Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.



Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie den Tricks der Täter erfahren Sie unter https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/hurra-sie-haben-gewonnen/



