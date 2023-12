Ein 70-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit seinem VW in der Hauptstraße unterwegs.

Ulm (ots) - Bei ihm kam es wohl zu einem medizinischen Problem und der Senior verlor die Kontrolle über sein Auto. Der VW geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort ungebremst mit einer Straßenlaterne zusammen. Die Laterne wurde herausgerissen und vom Auto ein paar Meter mitgeschleift. Der VW und die Straßenbeleuchtung kamen auf dem Gehweg zum Stehen und Liegen. Die Beifahrerin im VW blieb unverletzt. Eine zufällig anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe bei dem 70-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Senior wegen des medizinischen Problems in eine Klinik. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 8.000 Euro, den am Laternenmast auf ca. 3.500 Euro. Ein Mitarbeiter eines örtlichen Stromversorgungsunternehmen kam vor Ort und isolierte die blanken Kabel ab.



++++2442012 (JS)



