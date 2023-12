Gegen 17 Uhr fuhr der 23-Jährige mit seinem VW von Degenfeld in Richtung Lauterstein.

Ulm (ots) - Angeblich kam ihm dort auf seinem Fahrstreifen ein unbekanntes Auto entgegen. Der 23-Jährige soll nach links ausgewichen sein und landete im Graben. Anstatt an der Unfallörtlichkeit zu bleiben, fuhr der Mann mit seinem Auto bis nach Weißenstein und stellte es dort ab. Die Polizisten rochen Alkohol bei ihm. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Ob an dem Unfall noch ein anderes Auto beteiligt war oder nicht, ermittelt nun die Eislinger Polizei.



+++++++ 2561974



Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111