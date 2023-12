Gegen 14.15 Uhr soll der 18-Jährige zwischen Wiesensteig und Neidlingen einen Unfall verursacht haben, berichtet die Polizei.

Ulm (ots) - Der Fahranfänger war mit seinem VW in der Steige in Richtung Neidlingen unterwegs. Auf der unübersichtlichen Strecke überholte er zwei vor ihm fahrende Autos. Die fuhren bergauf. Als der junge Fahrer nach dem zweiten Überholvorgang wieder einscherte, befand er sich laut den Überholten kurz vor einer scharfen Rechtskurve. Da er wohl im Kurvenbereich zu schnell war, geriet er auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er einen Entgegenkommenden. Der 78-Jährige war mit seinem VW Golf bergabwärts unterwegs. Zum Glück wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 18-Jährigen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.



++++2515418 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111