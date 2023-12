Am Dienstagmorgen sah ein Zeuge eine aufgehebelte Terrassentür an einem Gebäude in der Sankt-Gotthardt-Straße.

Ulm (ots) - So gelangte der Einbrecher ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem wühlte der Unbekannte in Schränken und Schubladen. Der Einbrecher wurde fündig und nahm Schmuck mit. Bereits am Montag (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5679791) wurde der Polizei ein Einbruch im Ortsteil Ballmertshofen gemeldet. In diesem Fall hatte es der Einbrecher auf Geld und eine Kamera abgesehen. Er blieb unentdeckt.

Die Polizei Heidenheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Sie fragt:



- Wer hat am Montag oder Dienstag im Dischingen-Ballmertshofen

verdächtige Personen gesehen?

- Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen?

- Wer kann sonst Hinweise geben?



Hinweise bitte an die Polizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/322-430.



++++2566674 2565198 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111