Am späten Vormittag klingelte das Telefon bei der 20-Jährigen.

Ulm (ots) - Am anderen Ende der Leitung befand sich eine vermeintliche Mitarbeiterin einer Lotteriegesellschaft. Die teilte der Frau mit, dass sie ein Abo abgeschlossen hätte und sie nun von ihrem besonderen Kündigungsrecht Gebrauch machen könne. Anstatt der vollen Laufzeit müsse sie nur drei Monatsraten zu je 79 Euro bezahlen. Während des Telefonates wollte die Betrügerin die Kontodaten von der 20-Jährigen erheben. Dem widersprach die Frau, da sie misstrauisch wurde und beendete das Telefonat. Ein Schaden entstand bislang nicht.



Tipps der Polizei bei Telefonbetrügern:



- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn

ausbezahlt zu bekommen.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: Keine

Adressen, Telefonnummern, Kontodaten, Bankleitzahlen,

Kreditkartennummern oder Ähnliches!

- Beenden Sie das Gespräch, indem Sie einfach auflegen und wenden

Sie sich an die Polizei.

- Die Betrüger suchen in Telefonverzeichnissen vor allem nach

Vornamen, die auf ältere Personen hindeuten. Wer sein Risiko

solcher Anrufe verringern will, der könnte sich aus den

öffentlichen Verzeichnissen streichen lassen oder veranlassen,

dass der Vorname nur abgekürzt genannt wird.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.



++++2433278 (JS)



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111