Gegen 18.50 Uhr befuhr am Samstag ein 72-Jähriger mit seinem Pedelec die Schulstraße in Burgberg in Richtung Ritterstraße.

Ulm (ots) - Als er einem Auto Platz machen wollte, kam er gegen den Bordstein und stürzte. Nach dem Fall des 72-Jährigen wurden durch Zeugen der Rettungsdienst und die Polizei hinzugerufen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Pedelec-Fahrer musste daher Blut abgeben. Er wurde durch den Unfall zum Glück nur leicht verletzt. Allerdings sieht er nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.



2465351



