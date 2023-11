Um 15.25 Uhr hielt sich der Zehnjährige an der Bushaltestelle im Stadtteil Hürben auf.

Ulm (ots) - Die befindet sich in der Giengener Straße / Bergstraße auf Höhe der ehemaligen Gaststätte. Als der Junge auf den Bus wartete, näherte sich aus Richtung Herbrechtingen eine dunkel gekleidete Person. Der Unbekannte sprach das Kind an und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld. Zu einer Herausgabe kam es nicht. Denn als sich ein Linienbus näherte, rannte der Unbekannte in Richtung Kurzer Weg davon. Der Zehnjährige ging nach Hause und erzählte rund eine Stunde später seiner Mutter von dem Vorfall. Die wählte den Notruf. Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem jungen Täter. Der wird beschrieben als Jugendlicher im Alter von ca. 14 Jahren. Er sprach deutsch und soll kurze schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe. Außerdem hatte er schwarze Handschuhe an und im Gesicht eine Mund-Nasen-Bedeckung bedruckt mit einem weißen Monster. Vor der Brust trug der Täter eine Bauchtasche. Daraus zog er wohl auch das Messer. Verletzt wurde der Zehnjährige nicht.



Hinweis:



Stellen Sie sich vor, Ihnen würde so etwas passieren. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.



Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111