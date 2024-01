Gegen 21.43 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger auf der A7 zwischen Aalen/Oberkochen und Heidenheim in Fahrtrichtung Ulm.

Ulm (ots) - In Höhe Nietheim kam er wohl aufgrund von Wind mit seinem Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam das Gespann ins Schleudern und fuhr wieder auf die Fahrbahn zurück. Danach kippte der Anhänger auf der Fahrbahn um. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Ulm bis 03.45 Uhr komplett gesperrt. Der Fahrer des Lkw wurde nicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden am Lkw und dem Anhänger auf 5.000 Euro.



++++0011787



