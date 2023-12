Gegen 17.15 Uhr war ein 26-jähriger mit seinem Mercedes auf der B19 in Richtung Innenstadt unterwegs.

Ulm (ots) - Vor ihm fuhr ein Kia. Dessen 61-jähriger Fahrer bremste an einer Ampel an der Kreuzung zur Giengener Straße, da diese auf Rot umschaltete. Der 26-Jährige erkannte das zu spät. Er bremste noch und rutschte auf der nassen Straße in das Heck des stehenden Kia. Der Kia-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Den Sachschaden schätzt die Polizei Heidenheim am Mercedes auf 15.000 Euro und am Kia auf 6.000 Euro. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.



++++2483155 (BK)



Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111