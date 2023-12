Gegen 11.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sowie Rettungskräfte in den Stadtteil Schnaitheim aus.

Ulm (ots) - Denn in einer Schule in der Straße Hirscheck kam es zum Brand. Die Flammen verschmorten in einer Toilette einen Halter für die Papiertücher, wodurch es zu starkem Rauch kam. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Die Angehörigen der Schule, etwa 160 Personen, brachten sich in Sicherheit und sammelten sich im Freien. Die Feuerwehr aus Heidenheim und Schnaitheim war mit 30 Personen im Einsatz und hatte die Flammen schnell gelöscht. Eine 17-Jährige erlitt durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Durch das Einschlagen des Feuermelders erlitt ein 16-jähriger Schüler leichte Verletzungen an der Hand. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten. Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/322-0) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach den ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Aufgrund von Rußablagerungen soll ein Teil des Gebäudes für einige Zeit nicht genutzt werden können.



