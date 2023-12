Kurz vor 9.45 Uhr verließ die Mitarbeiterin eines Geschäfts die Schloss Arkaden.

Ulm (ots) - In einer Stofftasche hatte sie die Tageseinnahmen bei sich. Als die 34-Jährige an der Kreuzung Olgastraße / Schnaitheimer Straße an der Ampel wartete, näherte sich ihr ein Unbekannter. Der stieß die Frau zur Seite und entriss ihr die Tasche. Dann flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über die Wilhelmstraße in die Bergstraße. Die 34-Jährige erlitt bei dem Überfall keine Verletzungen. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter. Der blieb jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-0. Der Täter soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, 180 bis 190 cm groß und schlank sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine graue Wintermütze.



