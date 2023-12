Wie die Polizei berichtet, kam es kurz nach 10.30 Uhr zu dem Unfall.

Ulm (ots) - Ein 68-Jähriger war mit seinem BMW im Zeppelinweg unterwegs. Als er in die Kreuzung zur Daimlerstraße einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt einer 63-Jährigen. Die kam von rechts und fuhr mit ihrem Volvo in der Daimlerstraße in Richtung B19. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 8.000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand. Auch blieben die beiden Autos noch fahrbereit.



++++2471559 (JS)



